Карьерный консультант Асадчая заметила, что отказ от работы с супругом говорит о зрелых границах

Более половины россиян готовы работать вместе с лучшим другом или подругой, однако большинство не хотят видеть в коллегах супругов и родителей. Эксперты связали эту тенденцию с разделением личной жизни и работы, сообщает kp.ru .

Согласно опросу SuperJob, с лучшим другом или подругой согласны работать 52% респондентов. Со второй половиной готовы трудиться 26%, с отцом — 25%, с матерью — 15%. В исследовании участвовали 1600 человек из 438 населенных пунктов России.

Психолог и социолог Алексей Муразанов пояснил, что работа с родственниками усиливает семейные роли, пишет aif.ru.

Например, сотрудник, не отделившийся психологически от родителей, может воспринимать себя ребенком, если работает вместе с матерью.

Карьерный консультант Ольга Асадчая отметила, что нежелание работать с супругом не говорит о недоверии. По ее словам, люди стремятся сохранить границы между домом и офисом, а совместная работа создает дополнительные риски: общего начальника, сокращения и корпоративный стресс.

Эксперт добавила, что отношения руководителя и подчиненного предполагают оценку и критику, которые могут конфликтовать с ролями мужа и жены. Дружеские отношения обычно не несут такой иерархии, поэтому работать с друзьями многим проще.