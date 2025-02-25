Карьерный эксперт Валинуров назвал прагматизмом стремление женщин скрывать свои доходы

Исследование, проведенное порталом «Работа.ру», показало, что в России женщины значительно чаще, чем мужчины, предпочитают держать свои финансовые накопления в тайне от близких. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил, почему так происходит.

Эксперт предположил, что причины, по которым женщины часто стараются скрыть свои доходы, связаны с несколькими аспектами: стремлением подтолкнуть партнера к профессиональному развитию, а также желанием иметь финансовую подушку на случай форс-мажоров.

При этом Валинуров выразил сомнения относительно полной достоверности результатов опроса, но в целом согласился с идеей, что такое поведение женщин может отражать их большую практичность и стратегическое мышление. Женщины зачастую более дальновидны и прагматичны и планируют будущее на несколько шагов вперед, отметил он.