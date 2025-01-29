Карьерный эксперт Султанова: резюме должно содержать список достижений и опыт работы

Чтобы привлечь внимание работодателей, нужно указать в резюме профессию, релевантный опыт работы и достижения. Как правильно составить анкету, рассказала карьерный консультант Зилина Султанова в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

По словам эксперта, одна из самых распространенных ошибок — отсутствие информации о должности, на которую претендует соискатель. Например, человек после вуза указывает в резюме, что он выпускник или начинающий специалист.

Султанова отметила, что важно прописать свой релевантный опыт работы, а также другие умения. Стоит указать навыки, пройденные курсы и дополнительное образование.

Также необходимо ответственно подойти к выбору фотографии для резюме. По ней у работодателя складывается первое впечатление о человеке, заключила Султанова.