Карьерный эксперт Семеренко: зарплата фитнес-тренера может доходить до 400 тыс рублей

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко в беседе с RT озвучил максимальную зарплату фитнес-тренера в Москве. По его словам, она может доходить до 400 тысяч рублей.

Специалист назвал профессию фитнес-тренера достаточно востребованной, так как все больше людей стараются вести здоровый образ жизни.

«Эту отрасль для профессиональной самореализации выбирают не только действующие спортсмены, но и те, для кого занятие фитнесом является хобби», — добавил Семеренко.

Он посоветовал оформить статус самозанятого, чтобы начать развиваться в этой профессии. Сфера спорта, по наблюдениям карьерного эксперта, популярна среди тех людей, кто решил выбрать для себя путь предпринимателя.