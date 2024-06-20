Карьерный эксперт Семеренко посоветовала больше узнать об организации перед собеседованием
Прежде чем идти на собеседование, нужно больше прочитать про организацию, в которую человек хочет устроиться. Об этом RT рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко.
Она призвала изучить корпоративную культуру и ценности компании, а также узнать ее миссию. Кроме того, стоит узнать и о ее финансовом положении.
«Получив информацию, кандидат будет увереннее чувствовать себя на встрече. Также это поможет в принятии решения о том, подходит ему компания или нет», — отметила эксперт.
Она добавила, что лучше заранее продумать ответы на стандартные вопросы. А также подготовить собственные, чтобы показать заинтересованность.