Карьерный эксперт Семеренко посоветовала больше узнать об организации перед собеседованием

Прежде чем идти на собеседование, нужно больше прочитать про организацию, в которую человек хочет устроиться. Об этом RT рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко.

Она призвала изучить корпоративную культуру и ценности компании, а также узнать ее миссию. Кроме того, стоит узнать и о ее финансовом положении.

«Получив информацию, кандидат будет увереннее чувствовать себя на встрече. Также это поможет в принятии решения о том, подходит ему компания или нет», — отметила эксперт.

Она добавила, что лучше заранее продумать ответы на стандартные вопросы. А также подготовить собственные, чтобы показать заинтересованность.

Истории юности. Глава Подмосковья рассказал ребятам в лагере «Литвиново» о детских воспоминаниях

Джаз, бег и поющие мосты. Чем занять себя во время белых ночей в Петербурге

Убил мужчину и повалил десятки деревьев. Ураган устроил апокалипсис в Москве 20 июня

Дружба, проверенная временем. Как Путина приняли во Вьетнаме

Новый шанс на счастливое детство. Школы приемных родителей Подмосковья помогут с воспитанием

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте