Карьерный эксперт Семеренко посоветовала больше узнать об организации перед собеседованием

Прежде чем идти на собеседование, нужно больше прочитать про организацию, в которую человек хочет устроиться. Об этом RT рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко.

Она призвала изучить корпоративную культуру и ценности компании, а также узнать ее миссию. Кроме того, стоит узнать и о ее финансовом положении.

«Получив информацию, кандидат будет увереннее чувствовать себя на встрече. Также это поможет в принятии решения о том, подходит ему компания или нет», — отметила эксперт.

Она добавила, что лучше заранее продумать ответы на стандартные вопросы. А также подготовить собственные, чтобы показать заинтересованность.