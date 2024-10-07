Карьерный эксперт Семеренко посоветовал просить тестовое задание при отказе на собеседовании

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко в беседе с RT посоветовал россиянам, которые разыскивают работу, просить тестовое задание в случае отказа на собеседовании.

Просьба о тестовом задании, как пояснил эксперт, продемонстрирует заинтересованность в работе в конкретной компании. Таким образом кандидат может получить дополнительные шансы на трудоустройство.

«Позитивный настрой, как правило, фиксируется рекрутерами. Возможно, спустя время к вам обратятся вновь с предложением о работе по другим позициям», — сказал Семеренко.

Анализ обратной связи от работодателя поможет увидеть свои ошибки и не совершать их в будущем, добавил специалист.