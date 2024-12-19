Карьерный эксперт Семеренко порекомендовал грамотно спланировать рабочее время, чтобы избежать перегрузок в праздники

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко в беседе с RT поделился рекомендациями для тех, кому предстоит работать в новогодние праздники. Он рассказал, как успешно совместить трудовые обязанности с праздничным настроением и начать новый рабочий год со свежими силами.

По результатам опроса, 54% горожан планируют посвятить новогодние праздники отдыху. Однако для некоторых работа в этот период неизбежна. Это касается работников сферы услуг, врачей, водителей, специалистов технической поддержки и других.

Эксперт рекомендует грамотно спланировать рабочее время, чтобы избежать перегрузок. Среди других его советов звучали следующие: важно сосредоточиться на самых важных задачах, чтобы освободить время для отдыха и встреч с близкими, и интегрировать элементы праздника в работу, не забывая о перерывах.