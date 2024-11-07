Карьерный эксперт Семеренко назвал обманутые ожидания самой частой причиной увольнения

Человек задумывается о смене работы, когда график, зарплата и условия труда на деле оказались не такими, какими были оговорены во время собеседования. Многие принимают решение об увольнении ввиду отсутствия карьерных перспектив.

«Такие сотрудники работают в компании около пяти лет, проявляют инициативу в ожидании заветной должности. Если повышения нет, они ищут новое место», — сказал Семеренко.

Молодые люди готовы работать в компании до двух лет. Если они понимают, что на этот месте работы больше нечего ловить, они уходят, добавил карьерный эксперт.