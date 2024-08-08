Карьерный эксперт Семеренко: курьер без выходных может зарабатывать от 150 тысяч рублей в месяц

Количество заказов, отработанные часы и наличие автомобиля влияют на зарплату курьеров. Об этом рассказал карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко в беседе с RT .

Он напомнил, что порой сотрудникам предлагают дополнительные бонусы, например доплату за неблагоприятные погодные условия или бесплатный велосипед.

Чтобы зарабатывать от 150 тысяч рублей в месяц, курьеру придется пойти на серьезные нарушения режима труда. Речь идет графике без выходных или работе больше восьми часов в день, отметил Семеренко.