Карьерный эксперт Семеренко: курьер без выходных может зарабатывать от 150 тысяч рублей в месяц
Количество заказов, отработанные часы и наличие автомобиля влияют на зарплату курьеров. Об этом рассказал карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко в беседе с RT.
Он напомнил, что порой сотрудникам предлагают дополнительные бонусы, например доплату за неблагоприятные погодные условия или бесплатный велосипед.
Чтобы зарабатывать от 150 тысяч рублей в месяц, курьеру придется пойти на серьезные нарушения режима труда. Речь идет графике без выходных или работе больше восьми часов в день, отметил Семеренко.
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