Карьерный эксперт Семеренко: эмоциональный интеллект поможет руководителям эффективно управлять коллективом

Молодые руководители зачастую сталкиваются с трудностями при управлении взрослым коллективом. Решить эту проблему поможет эмоциональный интеллект, рассказала HR-эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко в беседе с «Газетой.Ru».

Способность видеть эмоции и потребности подчиненных сформирует доверительные отношения, что положительно скажется на эффективности работы, отметила специалист.

Семеренко также добавила, что важно отмечать сильные стороны каждого работника и направлять их на достижение общих задач.

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