Карьерный эксперт Семенова: быстро найти хорошую работу можно в сфере маркетинга

Карьерный консультант Оксана Семенова в интервью радио Sputnik назвала отрасли, в которых можно в короткие сроки найти достойную работу с высокой заработной платой.

Среди них — IT-сфера и кибербезопасность, логистика и транспортировка, строительство и ремонт, медицина и фармацевтика, агропромышленный комплекс, маркетинг и реклама, а также образование и онлайн-обучение, отметила эксперт.

Эти сферы труда требуют специалистов с актуальными навыками и предлагают хорошие карьерные перспективы. Сегодня сменить профессию помогают программы переквалификации и специализированные курсы, добавила Семенова.