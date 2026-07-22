Карьерный эксперт Паю назвала три главных вопроса, на которых должно отвечать идеальное резюме

Карьерный эксперт Анастасия Паю рассказала РИАМО , как правильно откликаться на вакансии и помогать рекрутерам делать выбор в пользу соискателя.

По мнению эксперта, резюме — это не автобиография, а коммерческое предложение для работодателя. Соискатели часто рассказывают историю своей карьеры вместо того, чтобы сразу ответить на три вопроса: кем человек является, какие бизнес-задачи умеет решать и почему подходит именно он на эту вакансию, отметил «ФедералПресс».

Паю подчеркнула, что у кандидата есть всего 20–30 секунд, чтобы донести свою ценность до HR. Если за это время рекрутер не поймет главного, то внимание рассеется и соискатель проиграет более понятному кандидату.

Эксперт отметила, что использование ИИ для подготовки откликов приводит к появлению десятков одинаковых резюме с общими формулировками. Такие фразы ничего не говорят о кандидате, тогда как конкретные кейсы и результаты работают гораздо убедительнее.

Паю посоветовала не пытаться сделать карьерную историю идеальной. Если были перерывы, смена профессии или частые переходы — стоит объяснить их логику, чтобы рекрутер видел не безупречную биографию, а понятную и прогнозируемую траекторию.

В качестве примера эксперт привела клиентку с сильным опытом, чье резюме несколько месяцев не приносило приглашений. После перестройки подачи — с акцентом на проблемы, решения, инструменты, метрики и сложности — HR смог увидеть профессиональное мышление кандидата.