Карьерный эксперт назвала вопрос о возможности уйти с работы пораньше нежелательным на собеседовании

Карьерный консультант Мария Васильева из центра «Профессии будущего» рассказала RT , какие темы лучше не поднимать при общении с возможным руководителем.

Эксперт рекомендует избегать вопросов об отношении к отгулам, отпускам и возможности уйти с работы пораньше. По ее словам, это может создать впечатление, что у вас есть дела важнее рабочих обязанностей. Также она подчеркнула, что в большинстве компаний отпуск доступен только после шести месяцев работы, но об этом вам сообщат заранее.

Васильева также отметила, что не стоит просить об улучшении условий труда, таких как отдельный кабинет или гибкий график, если это не было оговорено ранее. Она считает, что первое собеседование — это время для того, чтобы заинтересовать работодателя, а не для переговоров.

Не следует сразу спрашивать о льготах, премиях и поощрениях, так как эти вопросы лучше оставить на конец встречи. Обсуждение зарплаты в начале собеседования может быть воспринято негативно.

Однако есть и такие вопросы, которые могут положительно повлиять на образ соискателя. Например, полезно узнать о своих обязанностях в первые месяцы работы и о команде, с которой предстоит взаимодействовать. Также стоит выяснить цели отдела и возможные трудности на новой позиции. Это поможет лучше понять компанию и оценить свои силы.

Кроме того, Мария Васильева рекомендует спросить о причинах отказа и критериях оценки эффективности. Глубокое понимание требований и заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве произведут хорошее впечатление на работодателя.