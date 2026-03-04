Карьерный эксперт Лоикова посоветовала создать условия гибкого графика для повышения мотивации поколения Z на работе

Для повышения мотивации поколения Z на рабочем месте необходимо создать условия гибкого графика, наладить понимающее руководство и показать значимость их труда. Об этом рассказала карьерный консультант Зулия Лоикова в интервью «Абзацу» .

По словам Лоиковой, прессинг в отношении представителей поколения Z не будет воспринят как призыв к работе. Молодое поколение ценит в первую очередь понимание и принятие ситуации со стороны руководителя.

«Они мотивируются всегда понимающим руководителем. Но это не из разряда „Я тебе все прощаю“, а из разряда понимания и принятия ситуации, нежестких рамок, возможности устанавливать неформальную коммуникацию. Это для них важно», — отметила Лоикова.

Также она подчеркнула, что для зумеров важна мотивация для большой цели. Если они видят, что их работа реально меняет мир к лучшему, это сильно мотивирует их. Кроме того, для них важна возможность гибкого графика и гибридного формата работы.