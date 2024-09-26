Карьерный эксперт Казакова: потеря у сотрудника интереса к работе говорит о «тихом увольнении»

Основатель агентства TOPPERFORMER, карьерный эксперт Катерина Казакова в беседе с радио Sputnik объяснила, с чем может быть связана потеря у сотрудника интереса к работе и регулярные опоздания.

Такое поведение часто говорит о так называемом «тихом увольнении». Еще это выражается в потере мотивации к освоению новых навыков, сотрудник не стремится повысить уровень своей зарплаты, а также не хочет обучаться новому.

«Хорошему руководителю необходимо разработать и внедрить систему оценки эффективности и вовлеченности сотрудников, наладить обратную связь с подчиненными», — дала совет Казакова.

Если компании нечего предложить сотруднику, у которого пропал интерес к работе, стоит заранее подумать о поиске нового человека на эту должность, добавила эксперт.