Карьерный эксперт Казакова: неологизмы в названиях профессий призваны повысить привлекательность вакансий

В России многие привычные названия профессий стали заменять неологизмами. Например, мастера маникюра теперь называют нейл-мастером. Для чего нужен данный подход, объяснила карьерный эксперт Катерина Казакова в беседе с радиостанцией Sputnik .

По ее словам, к причинам относится желание повысить привлекательность вакансии для кандидата. Таким образом работодатели увеличивают конверсию — процент соискателей, проходящих этапы отбора.

«Вторая причина — желание привлечь внимание клиентов, если речь идет о должностях, в рамках которых осуществляется взаимодействие с ними, с трансляцией опять же через название ценностей компании и принципов работы», — добавила специалист.

На взгляд Казаковой, использование неологизмов в рабочей среде — маркетинговый ход и дань моде. В большинстве случаев новое название не сопровождается дополнительными обязанностями, отметила эксперт.