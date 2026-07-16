Карьерный эксперт Хрипченко посоветовала представлять достижения в резюме в виде конкретных цифр
Директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко рассказала в интервью ТАСС, как сделать резюме более привлекательным для работодателей.
Она подчеркнула, что в современном мире простого перечисления рабочих обязанностей недостаточно.
По словам специалиста, работодателю важно видеть не только обязанности, но и конкретные достижения кандидата. Например, повышение выручки на 30% или снижение себестоимости на 27% — такие сведения делают резюме более убедительным, добавил «Ридус».