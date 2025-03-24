Карьерный эксперт Чукина спрогнозировала большую востребованность колледжей

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина назвала сферу услуг одной из самых крупных отраслей на рынке труда. В беседе с RT она также отметила, что колледжи будут пользоваться большим спросом в ближайшие годы.

«Модернизация инфраструктуры городов, появление большего числа культурных и развлекательных центров, развитие индустрии красоты и здоровья требуют квалифицированных сотрудников по этим направлениям», — пояснила специалист.

При этом она назвала главным трендом на ближайшее время востребованность квалифицированных рабочих. Наиболее популярные специальности — сварщик, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, токарь, оператор станков с числовым программным управлением.

Кроме того, Чукина подчеркнула, что в будущем вырастет интерес к обучению в колледжах. Инфраструктура таких заведений изменилась, их выпускники отвечают всем современным требованиям работодателей.