Карьерный эксперт Чукина: соискатели от 50 лет востребованы в промышленности и сфере услуг

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина перечислила профессиональные сферы, которые подойдут соискателям старше 50 лет. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам эксперта, специалисты в данном возрасте часто находят работу в сфере услуг. Спросом у нанимателей пользуются, например, сотрудники на такие позиции, как повар, помощник по уходу и парикмахер.

Чукина также отметила, что кандидаты от 50 лет востребованы в промышленности. Им готовы предложить места токарей, сварщиков, слесарей и фрезеровщиков, добавило ИА НСН.