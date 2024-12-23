Карьерный эксперт Чукина призвала применять тайм-менеджмент 9 и 10 января

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина поделилась с RT советами о том, как эффективно распределить задачи в течение двух рабочих дней после новогодних праздников.

После новогодних каникул в январе 2025 года нас ожидают два рабочих дня. Чтобы эффективно организовать свое время, можно воспользоваться методами тайм-менеджмента. Один из известных подходов — «Матрица Эйзенхауэра», которая помогает расставлять приоритеты и выбирать наиболее важные и срочные задачи.

Эксперт также рекомендовала «Технику помидора», основанную на чередовании 25 минут работы и пяти минут отдыха. Другой подход, предложенный Брайаном Трейси, носит название «Сначала съешьте лягушку» и подразумевает выполнение самых неприятных задач в начале рабочего дня, оставляя более приятные дела на потом.

Чукина подчеркнула, что после длительных выходных большинству людей требуется время для адаптации к работе. Она посоветовала избегать планирования важных дел и встреч на эти дни, используя 9 и 10 января для плавного возвращения к рабочим обязанностям без лишнего стресса.