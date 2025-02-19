Карьерный эксперт Чукина призвала подготовиться перед беседой о повышении зарплаты

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина поделилась советами, которые помогут правильно выстроить диалог с работодателем и добиться желаемого повышения зарплаты. Об этом написал RT .

Перед обсуждением повышения зарплаты эксперт рекомендует сначала ознакомиться с уровнем оплаты труда специалистов на аналогичных позициях в вашем регионе и сфере деятельности. Затем полезно напомнить работодателю о ваших профессиональных успехах на текущей должности, включая конкретные примеры эффективности и возможные дополнительные обязанности, взятые вами на себя.

Этот подход, по словам Чукиной, помогает укрепить уверенность в собственных силах перед беседой. Для продуктивного диалога важно ясно сформулировать цели встречи и быть готовым к обратной связи и вопросам со стороны руководства. Стоит учитывать различные варианты предложений, такие как отсрочка повышения или дополнительные дни отпуска, и не спешить отказываться от них.