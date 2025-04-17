Карьерный эксперт Чуйкина: кадровики с недоверием относятся к кандидатам старше 40 лет

В сфере кадров существует предвзятое отношение к возрастным категориям соискателей. Как отметила в беседе с «ТСН24» карьерный консультант Виктория Чуйкина, кадровики могут с недоверием относиться к кандидатам старше 40 лет или только что достигшим совершеннолетия.

Это связано как с негативным опытом HR-менеджеров, так и со стереотипными представлениями о способностях соискателей определенного возраста. По словам Чуйкиной, бытует мнение, что старшему поколению сложнее адаптироваться к изменениям и принимать вызовы. Они могут быть менее восприимчивыми к новым технологиям и предпочитать старые методы работы. Однако у работодателей есть и альтернативное мнение: специалисты 40+ более ответственны, дисциплинированны и опытны как в профессиональном плане, так и в общении.

Отказ соискателям в возрасте около 18 лет часто связан с отсутствием опыта работы. Молодежь ищет себя и свое место, поэтому часто меняет работу, а работодателям невыгодно тратить ресурсы на поиск нового сотрудника.

Важно помнить, что при поиске работы важен не возраст, а позиционирование себя на рынке труда, заключила эксперт.