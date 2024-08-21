Карьерный эксперт Бухвалова рассказала, что для зумеров важен гибкий график работы

В России представители поколения Z поддерживают идеи гибкого рабочего графика, комфортные условия, корпоративную культуру и возможности для личного и профессионального роста. Об этом РИАМО сообщила карьерный эксперт Ольга Бухвалова.

По ее словам, зумеры отдают предпочтение гибкому расписанию и удаленной работе, в то время как классический восьмичасовой рабочий день в офисе может казаться им ограничивающим.

Бухвалова также отметила, что для молодежи является крайне важным наличие развитой корпоративной культуры, добавил «Петербургский дневник».

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