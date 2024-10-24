Карьерный эксперт Бухвалова: профессиональный работодатель не будет интересоваться знаком зодиака соискателя

Работодатель-профессионал никогда не станет интересоваться знаком зодиака соискателя. Как рассказала «Известиям» карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова, профессионализм никак не коррелируется с эзотерикой и астрологией.

Профессионалу своего дела интересно, каким образованием, знаниями и достижениями обладает соискатель. Знание отличительных черт знаков зодиака может быть интересно только тем людям, которые нанимают к себе на работу астрологов.

По словам Бухваловой, именно хайп движет работодетелями, которые прибегают к «альтернативным методам» оценки кандидатов. Некоторые из них просят натальные карты соискателя, другие делают расклады на картах таро или применяют нумерологию и физиогномику.