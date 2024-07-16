Карьерный эксперт Бухвалова посоветовала в жару делать сложную работу с утра
В жару крайне сложно сохранить продуктивность, поэтому у многих людей сильно снижается работоспособность. Об этом «Газете.Ru» рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.
Чтобы сохранить свою собственную производительность, эксперт посоветовала делать сложную работу с утра. А задачи попроще оставлять на вторую половину дня.
Кроме того, нельзя допускать обезвоживания, которое вызывает вялость и усталость. Для этого нужно пить достаточное количество воды.
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