Карьерный эксперт Бухвалова назвала конец года перспективным временем для поиска новой работы

Конец года открывает большие возможности для смены работы. Таким мнением поделилась карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова в беседе с RT .

По мнению специалиста, сентябрь и октябрь — месяцы активного рекрутинга. В это время процессы собеседований идут быстрее, и у соискателей больше выбора.

«После летнего спада компании возвращаются к полноценной работе, утверждают бюджеты и бизнес-планы на следующий год, что приводит к открытию новых вакансий», — отметила собеседница.

Ноябрь и декабрь также перспективны для поиска работы. Бухвалова рекомендовала учитывать отраслевые особенности, так как некоторые сферы, такие как кибербезопасность, цифровой маркетинг и зеленая энергетика, демонстрируют круглогодичную активность в найме.

Карьерный эксперт посоветовала отслеживать новости компаний и корпоративные циклы отчетности, которые могут влиять на процесс найма.