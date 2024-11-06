Грамотное составление резюме считается одним из шагов к успешному трудоустройству для человека, у которого нет опыта работы. Об этом «Газете.Ru» рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.

В резюме, по словам специалиста, важно подчеркнуть свои сильные стороны, упомянув о коммуникабельности, обучаемости и критическом мышлении. В нем также следует указать все места обучения и полученные специальности.

«Если у вас была практика или стажировка, стоит кратко описать, чем занимались и чему научились», — сообщила Бухвалова.

Сопроводительное письмо поможет подчеркнуть заинтересованность кандидата и укажет на его профессиональные качества. Непосредственно перед собеседованием необходимо изучить информацию о компании и подготовить вопросы для работодателя, добавила эксперт.