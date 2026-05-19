Карьерный эксперт Арифулина заявила, что к концу 2026 года количество работающих удаленно россиян может снизиться вдвое

В условиях снижения ВВП и высокой ключевой ставки российские компании сталкиваются с ограничениями доступа к внешнему финансированию. В связи с этим бизнес активно ищет пути повышения эффективности команд и пересматривает формат работы. Карьерный консультант и эксперт в области подбора и развития сотрудников Анастасия Арифулина поделилась с «Авторадио» своим мнением о том, стоит ли ожидать массового возвращения сотрудников из удаленного формата в офисы:

«По ряду исследований и опросов компаний видно, что многие все больше задумываются о возвращении людей с удаленки. Однако сначала это будет гибридный формат, потому что резкого перехода компании, уже привыкшие к удаленке, не смогут выдержать», — отметила специалист.

Эксперт считает, что людям, работающим в области IT и маркетинга, не стоит беспокоиться о массовом возвращении в офис. Однако производственные сотрудники могут столкнуться с изменениями. При этом, по мнению Анастасии Арифулиной, рынку не стоит ждать волн увольнений, так как люди понимают сложности, с которыми они могут столкнуться при поиске новой работы.

Эксперты предполагают, что к концу 2026 года количество россиян, работающих дистанционно, снизится почти вдвое и составит от 600 до 800 тысяч человек.