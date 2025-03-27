«Карьерная академия»: фриланс и репетиторство хорошо подойдет студентам

Некоторые студенты начинают работать еще на первом курсе университета, стремясь либо обрести финансовую независимость, либо набраться профессионального опыта. Эксперт по профориентации и карьерным стратегиям «Карьерной академии» MAXIMUM Education Екатерина Болотова обсудила с « Известиями » подходящие вакансии для студентов.

Специалист подчеркнула важность учета адаптационного периода на первом курсе. Неправильное распределение времени может отрицательно повлиять на академические успехи, а попытка одновременно справляться с несколькими обязанностями способна привести к быстрому эмоциональному выгоранию.

«Лучше всего выбирать работу с гибким графиком или неполной занятостью, которая не будет мешать учебе», — заявила эксперт.

Фриланс, включающий такие виды деятельности, как написание текстов, переводы, дизайн или программирование, может оказаться хорошим решением для начинающих специалистов. Болотова также рекомендовала присмотреться к репетиторству. Такая деятельность подойдет студентам, которые уверенно владеют школьной программой.