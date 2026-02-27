Карелия объявила конкурс на строительство многопрофильного медицинского комплекса в городе Лахденпохья

Республика Карелия объявила конкурс на проектирование и строительство многопрофильного медицинского комплекса в городе Лахденпохья. Стоимость контракта составляет 1,2 миллиарда рублей, заказчик — Дирекция по строительству Республики Карелия. Об этом написал сайт karelinform.ru .

Комплекс будет расположен на улице Красноармейская и рассчитан на обслуживание населения Лахденпохьского муниципального района и близлежащих поселений. Медицинский центр включает поликлинику, стационар и станцию скорой помощи.

Объекты предназначены для улучшения качества медицинского обслуживания и повышения доступности медицинских услуг для населения. Медучреждение будет оснащено современным медицинским оборудованием и техническими средствами, обеспечивающими комфортные условия для пациентов и медицинских работников.

Завершение строительства запланировано на декабрь 2027 года, а победитель аукциона будет объявлен в марте 2026 года. Медицинский комплекс станет важным элементом инфраструктуры здравоохранения региона и сыграет важную роль в улучшении здоровья и благополучия жителей Карелии.