Кардиолог Сонин заявил, что система наставничества поможет минимизировать кадровый голод в медицине

Порядка 80% молодых врачей принимают решение уйти из отрасли в первый год трудовой деятельности. Статистика обусловлена трудностями адаптации. О методах борьбы с кадровым голодом рассказал врач-кардиолог, терапевт Александр Сонин на встрече-дискуссии в СПб ГБПОУ «Акушерский колледж», передает Gazeta.spb .

Доктор уверен, что привлечь новых специалистов можно с помощью программ наставничества. Подобная система адаптации молодых врачей и медсестер — это эффективный инструмент кадровой политики в медицинских учреждениях.

Сонин отметил, что наставник дает возможность неопытному специалисту видеть цель работы и верить в ее достижение. Это мотивирует на рост и развитие в профессиональной деятельности.