Кардиолог Сонин заявил, что система наставничества поможет минимизировать кадровый голод в медицине

Порядка 80% молодых врачей принимают решение уйти из отрасли в первый год трудовой деятельности. Статистика обусловлена трудностями адаптации. О методах борьбы с кадровым голодом рассказал врач-кардиолог, терапевт Александр Сонин на встрече-дискуссии в СПб ГБПОУ «Акушерский колледж», передает Gazeta.spb.
Доктор уверен, что привлечь новых специалистов можно с помощью программ наставничества. Подобная система адаптации молодых врачей и медсестер — это эффективный инструмент кадровой политики в медицинских учреждениях.
Сонин отметил, что наставник дает возможность неопытному специалисту видеть цель работы и верить в ее достижение. Это мотивирует на рост и развитие в профессиональной деятельности.
Завод по выпуску жизненно важных лекарств построят в Дубне в 2025 году
Партийцы проверили качество школьного питания в Лосино-Петровском
Программу модернизации системы отопления на 2024 год выполнили в Климовске
Боррель допустил договоренность Путина и Трампа по Украине
Совещание по вопросам ЖКХ и благоустройства провели в Красногорске
Конкурс талантов среди студентов колледжей Подмосковья прошел в Красногорске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте