Кардиолог Орлов отметил, что генетика определяет продолжительность жизни только на 20%

Генетика определяет продолжительность жизни только на 20%. Остальные 80% зависят от образа жизни, среды и терапии, сообщил в беседе с RuNews24.ru кардиолог и кандидат медицинских наук Александр Орлов.

Врач отметил, что даже при неблагоприятной наследственности человек может дожить до ста лет благодаря эпигенетике. Пример — Жанна Кальман, которая прожила 122 года, хотя ни один из ее 68 родственников не дожил до столетия. Орлов подчеркнул, что такой рекорд стал возможен благодаря уникальному сочетанию факторов, а не наследственной программе, написала gazeta.spb.ru.

Существует множество теорий старения из-за сложности человеческого организма. Изучение разных механизмов разрушения приводит к противоположным выводам. Предсказать индивидуальный путь старения пока невозможно, поэтому универсальной пилюли от старости не появится, отметил эксперт.

Одной из наиболее убедительных концепций Орлов назвал инфламейджинг — теорию итальянского ученого Клаудио Франчески. Она объясняет старение накоплением остатков отмирающих клеток, которые вызывают постоянное скрытое воспаление и медленно разрушают системы организма.