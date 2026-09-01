Кардиолог Конев заявил, что хобби могут снизить риск деменции

Занятие хобби может помочь снизить риск деменции. Например, люди, увлекающиеся коллекционированием, как нумизматы, живут дольше. Это также касается людей свободных профессий и творческих личностей, не ограниченных жестким распорядком дня. Об этом сообщил ИА НСН доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев.

Конев подчеркнул, что положительный эффект от хобби возможен, если интерес к ним искренний, а не просто дань моде. При этом важно, чтобы человек сам выбрал себе увлечение, ведь заставить себя насильно интересоваться чем-то невозможно.

Однако собеседник предупредил, что онлайн-игры на компьютере не приносят пользы мозгу. По его мнению, время, проведенное за компьютером без познавательной активности, может привести к снижению продолжительности жизни и не способствует развитию человека.