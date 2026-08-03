Кардиолог Кондрахин заявил, что вечерние тренировки могут нанести вред здоровью

Врач общей практики и кардиолог Андрей Кондрахин заявил в беседе с «Абзацем» , что вечерние тренировки могут нанести вред здоровью. По его словам, занятия спортом в это время суток увеличивают риск развития гипертонии и проблем с кровообращением.

Кондрахин объяснил, что вечерние упражнения не соответствуют естественному ритму организма. После рабочего дня человек уже устал, и дополнительная физическая нагрузка может оказаться чрезмерной. Это усиливает психоэмоциональное напряжение и негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.

По мнению врача, наиболее подходящее время для спортивных занятий — с 12 до 18 часов. В более позднее время активность организма снижается, и способность к восстановлению ухудшается.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа говорила о пользе лимфатической ходьбы. Она улучшает кровоснабжение и в целом полезна для здоровья.