Кардиолог Кондрахин назвал достижением создание первого отечественного кардиостимулятора, совместимого с аппаратом МРТ

Создание первого отечественного кардиостимулятора, совместимого с аппаратом МРТ, является значительным достижением в области здравоохранения, подчеркнул кардиолог Андрей Кондрахин в интервью ИА НСН .

По словам специалиста, ранее проблема заключалась не только в зависимости от импорта, но и в стоимости.

«Сейчас, мне кажется, мы ничего не импортируем из-за санкций», — подчеркнул он. Больницы и поликлиники уже обеспечивают собственные нужды, а параллельный импорт ограничен.

Кондархин добавил, что кардиостимуляторы, как правило, устанавливаются бесплатно от государства.

Ранее глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев отметил, что большинство смертей в России связано с заболеваниями сердца и сосудов.