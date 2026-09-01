Кардиолог Берелиани назвал хроническую слабость нетипичным признаком инфаркта у женщин

Сильная и необъяснимая слабость, которая не проходит после сна или отдыха, может быть одним из первых признаков инфаркта у женщин. Об этом предупреждают кардиологи Араш Берелиани и Эми Аннерт. Их слова привел сайт RuNews .

Специалисты отмечают, что если утомляемость сохраняется несколько дней без очевидной причины или усиливается при физической нагрузке, это повод для беспокойства. Женщины часто списывают такие симптомы на стресс, недосып или большую нагрузку.

«Я ничего не могу делать. У меня нет сил, я слабая и усталая», — описала свои ощущения при инфаркте доктор Аннерт.

Кардиолог Берелиани привел пример пациентки, у которой единственным признаком приступа стала невозможность долго держать руки поднятыми, чтобы высушить волосы феном.

Врачи подчеркивают особую опасность, если внезапная слабость сопровождается дискомфортом в груди, болью в челюсти, шее или спине, одышкой, тошнотой или сильной потливостью. При появлении этих симптомов специалисты рекомендуют срочно обращаться за медицинской помощью, не дожидаясь улучшения состояния.