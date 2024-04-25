Карантинный вирус обнаружили в партии томатов при попытке ввоза в Нижегородскую область | 360°

Около 40 тонн зараженных томатов из Турции пытались ввезти в Нижегородскую область. Нарушения выявила местная испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ». Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные организации.