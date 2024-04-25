Карантинный вирус обнаружили в партии томатов при попытке ввоза в Нижегородскую область | 360°

25 апреля 2024, 15:09
Карантинный вирус обнаружили в партии томатов при попытке ввоза в Нижегородскую область
Около 40 тонн зараженных томатов из Турции пытались ввезти в Нижегородскую область. Нарушения выявила местная испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ». Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные организации.
Эксперты зафиксировали вирус коричневой морщинистости плодов в трех партиях. Он является карантинным для России, поэтому ввоз данной продукции запрещен.
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Заключения указали на карантинное фитосанитарное состояние товара. Собственник вернул его отправителю.
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