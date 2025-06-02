Карантин из-за уссурийского полиграфа ввели в лесничестве Пермского края

В лесничестве Пермского края ввели карантинный режим после обнаружения опасного насекомого, угрожающего хвойным насаждениям. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на управление Россельхознадзора.

Мероприятия охватили территорию площадью 9,7 тысячи гектаров. Во время плановых обследований лесных массивов был обнаружен уссурийский полиграф. Речь идет о жуке-короеде размером около двух миллиметров, который заражает здоровые пихты фитопатогенным грибом.

По данным минприроды региона, вредитель уже поразил деревья на 23 территориях в 43 муниципалитетах Пермского края.