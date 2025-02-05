Капитан Мамонов: состояние российского флота напрямую зависит от судовладельцев

Состояние российских судов напрямую связано с усилиями их владельцев. Так, пассажирские теплоходы постоянно проходят процесс модернизации, ремонта и замены устаревших компонентов. Об этом рассказал капитан-наставник речного флота Сергей Мамонов в беседе с ИА НСН .

Рассказывая о текущем положении дел в российском флоте, эксперт указал на важность регулярного обновления кораблей.

«Здесь все зависит от судовладельцев в первую очередь. Потому что у нас и пассажирские теплоходы ходят, которым по 70 лет. Только от них одно название остается: металл регулярно меняется, машины, механизмы, все подлежит замене», — отметил специалист.

По его словам, регулярные модернизации, реконструкции и ремонты позволяют судам оставаться на плаву долгие годы. Мамонов привел в пример пароход «Гоголь», который служит уже 100 лет на Северной Двине.