Капитан яхты Морозов рассказал, что легенда о Лох-несском чудовище «кормит» несколько шотландских городов

Туристы тратят огромные суммы в попытках запечатлеть Лох-несское чудовище в Шотландии. На легенде неплохо зарабатывают гиды городов, расположенных неподалеку от одноименного озера. Об этом рассказал капитан яхты «Нерпа» Иван Морозов в интервью сайту «Страсти» .

В ходе туристической экспедиции моряк увидел, как сотни путешественников верят обещаниям экскурсоводов показать Несси. Однако каждая группа возвращается ни с чем. Шотландцы ежедневно совершают порядка 10-15 таких рейсов, зарабатывая большие деньги на легенде Лох-несского озера.