Капитальный ремонт Фонарного моста завершили в Петербурге

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга успешно завершился капитальный ремонт Фонарного моста. Об этом сообщил « Петроград » со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы.

Специалисты провели комплексное восстановление инженерных конструкций и внешнего вида переправы, выполнив все работы с воды. Были обновлены своды, устои, карнизы и фасады. Реставраторы очистили чугунное ограждение от ржавчины и старой краски, восстановили утраченные элементы и вернули гранитные детали в проектное положение.

После ремонта мост полностью соответствует своему историческому облику и современным требованиям безопасности.