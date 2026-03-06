Капитальный ремонт более 40 зданий запланировали в Йошкар-Оле

В текущем году в Республике Марий Эл пройдет капитальный ремонт свыше 110 многоквартирных домов, причем 50 из них расположены в Йошкар-Оле. Общий бюджет ремонтных работ превысит 835 миллионов рублей. Об этом собщило ИА «МариМедиа» со ссылкой на врио мэра Антона Трудинова.

По его словам, в столице региона ремонт крыш затронет 41 дом, в том числе уже стартовал ремонт на улице Панфилова, 22 и улице Пушкина, 44. Инженерные сети заменят в 19 домах. Обновление фасадов коснется 12 зданий, ремонт подвалов запланирован в 9 домах. Замена лифтов будет проведена в семи домах, где заменят 12 единиц оборудования.

Фонд капитального ремонта пополняется за счет ежемесячных взносов собственников жилья, и от суммы накоплений зависит, когда и какие работы будут выполнены в каждом конкретном доме.