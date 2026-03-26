Кандидат технических наук Рожкова призвала скорректировать уход за кожей с приходом весны

С приходом весны необходимо скорректировать уход за кожей, чтобы она смогла адаптироваться к новым условиям. Кандидат технических наук, основатель стартапа по производству косметики Юлия Рожкова поделилась рекомендациями по выбору средств для ухода за кожей, сообщил RT .

Эксперт отметила, что зимой кожа подвергается негативному влиянию холода, ветра и сухого воздуха, в результате чего ее защитный барьер ослабевает. С наступлением весны состояние кожи может ухудшиться из-за изменений температуры, влажности и уровня солнечной активности. Поэтому важно выбрать правильные средства для ухода.

Рожкова рекомендовала обратить внимание на средства с легкими текстурами и увлажняющими компонентами. Также следует не забывать о солнцезащите, особенно при высоком ультрафиолетовом индексе.

При выборе масок для лица важно учитывать состав и материал основы. Специалист посоветовала гидрогелевые маски, которые усиливают микроциркуляцию и лимфодренаж.