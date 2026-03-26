Кандидат технических наук Рожкова призвала скорректировать уход за кожей с приходом весны
С приходом весны необходимо скорректировать уход за кожей, чтобы она смогла адаптироваться к новым условиям. Кандидат технических наук, основатель стартапа по производству косметики Юлия Рожкова поделилась рекомендациями по выбору средств для ухода за кожей, сообщил RT.
Эксперт отметила, что зимой кожа подвергается негативному влиянию холода, ветра и сухого воздуха, в результате чего ее защитный барьер ослабевает. С наступлением весны состояние кожи может ухудшиться из-за изменений температуры, влажности и уровня солнечной активности. Поэтому важно выбрать правильные средства для ухода.
Рожкова рекомендовала обратить внимание на средства с легкими текстурами и увлажняющими компонентами. Также следует не забывать о солнцезащите, особенно при высоком ультрафиолетовом индексе.
При выборе масок для лица важно учитывать состав и материал основы. Специалист посоветовала гидрогелевые маски, которые усиливают микроциркуляцию и лимфодренаж.