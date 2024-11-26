Кандидат сельскохозяйственных наук Никишов: содержание гусей в квартире требует определенных условий

Кандидат сельскохозяйственных наук Александр Никишов в разговоре с телеканалом «Москва 24» рассказал, при каких условиях россияне могут завести в квартире гусей.

По его словам, плотность размещения животных должна составлять два квадратных метра на одну особь. Гуси также нуждаются в участке, где они могут гулять. Минимум два раза в неделю они должны принимать белок, например, в виде мясного фарша. Температура воздуха в квартире должна находиться на уровне от +13 до +14 градусов.

Никишов добавил, что мыть гусей следует два-три раза в неделю и дважды в год давать им противоглистные препараты. За день гусь должен выпивать от одного до трех литров воды, сообщил эксперт.