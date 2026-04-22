Кандидат наук Двилянский рассказал, что мошенники могут отправлять письма от имени авиакомпаний и отелей

С началом отпускного сезона активизируются злоумышленники, охотящиеся за личными данными туристов. Об этом напомнил кандидат технических наук и доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский в беседе с RT .

По словам эксперта, мошенники отправляют сообщения от имени авиакомпаний, отелей или туристических агрегаторов, сообщая о проблемах с бронированием или рейсом. В сообщении содержится ссылка на поддельный сайт, который практически неотличим от настоящего.

«Почему люди ведутся? Потому что сообщение приходит вовремя — когда человек уже находится в процессе подготовки к поездке, когда он ждет писем от авиакомпании и отелей», — отметил аналитик.

Цель злоумышленников — получить данные банковской карты или паспорта. Двилянский посоветовал не переходить по ссылкам из неожиданных писем и проверять адрес отправителя.