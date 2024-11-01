Кандидат медицинских наук Кондрахин: баня обладает лишь физиотерапевтическими свойствами

Зачастую можно встретить распространенное убеждение о том, что баня лечит все болезни, однако это далеко не так. Посещение парной оказывает на организм лишь физиотерапевтический эффект, рассказал URA.RU старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
По его словам, баню можно использовать во время восстановительного периода, но не для лечения болезней. Кроме того, существует ряд людей, которым противопоказаны подобные мероприятия.
К ним относятся пациенты с онкологическими заболеваниями, бронхитом или пневмонией, а также людям с повышенной температурой тела и признаками инфекции. В бане вирус распространяется быстрее, что может спровоцировать сепсис или септический шок, резюмировал Кондрахин.
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