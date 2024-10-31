Канатная дорога Нижний Новгород — Бор изменит часы работы в праздничный день
Расписание канатной дороги Нижний Новгород — Бор изменится в понедельник, 4 ноября. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на представителей городской администрации.
По опубликованной информации, воздушная переправа в праздничный день будет открыта для посетителей с 09:00 до 22:00 по местному времени. При этом дорогу не будут закрывать на регламентные работы.
В обычные дни трасса открыта с 06:45 до 21:00. С пятницы по субботу она закрывается на час позже. Канатная дорога перешла на зимний режим работы с 1 октября.
Специалисты из Балашихи приняли участие в региональном клубе онкологов
Атака ВСУ не повлияет на работу порта в Бердянске — Балицкий
Грузовик свалился в обрыв с 65 метров в Дагестане. Водитель погиб
Подмосковные спасатели потушили 3 тренировочных пожара за сутки
Круглый стол на тему развития института пробации провели в Подмосковье
Совет депутатов Балашихи утвердил работу нового управления администрации
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте