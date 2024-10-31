Канатная дорога Нижний Новгород — Бор изменит часы работы в праздничный день

Расписание канатной дороги Нижний Новгород — Бор изменится в понедельник, 4 ноября. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на представителей городской администрации.

По опубликованной информации, воздушная переправа в праздничный день будет открыта для посетителей с 09:00 до 22:00 по местному времени. При этом дорогу не будут закрывать на регламентные работы.

В обычные дни трасса открыта с 06:45 до 21:00. С пятницы по субботу она закрывается на час позже. Канатная дорога перешла на зимний режим работы с 1 октября.