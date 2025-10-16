Канадские ученые заявили, что глобальное потепление может стереть с лица земли прибрежные города

По данным исследования, проведенного учеными из канадского Университета Макгилла, повышение уровня моря из-за неуклонного роста выбросов парниковых газов грозит затоплением прибрежных городов по всему миру. Об этом написал RT со ссылкой на nature.com .

В документах отмечается, что прибрежные города Африки, Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки находятся в зоне повышенного риска. Ученые отмечают: множество построек расположено в густонаселенных низинах, а значит порты, инфраструктура и культурные объекты могут оказаться под водой.

Ранее газета Financial Times сообщала, что из-за эрозии берегов под угрозой исчезновения находятся пляжи по всему миру.