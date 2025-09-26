Канадские ученые выяснили, что в межэтнических парах уровень ревности выше

Ревность часто возникает из страха потерять значимые эмоциональные связи. Канадские ученые решили проверить, действительно ли в межнациональных парах ревность проявляется сильнее, чем в отношениях, где оба партнера принадлежат к одной этнической группе. Результаты исследования опубликованы в Journal of Social and Personal Relationships .

Ученые провели онлайн-опрос среди 394 респондентов из США и Канады. 198 участников были в отношениях с партнером своей национальности, а 196 — с партнером другого этнического происхождения, написал MK.RU.

Анализ данных показал, что в межэтнических парах уровень ревности выше, а эмоции — более острые. Однако разница в степени ревности между моно- и интернациональными парами сглаживалась, когда ученые учитывали тревожный тип привязанности, для которого характерен страх потерять любовь партнера или быть отвергнутым. Психологи считают, что этот фактор является ключевым: люди в межэтнических отношениях чаще сталкиваются с общественным неодобрением и поэтому сильнее подвержены такой тревоге.

Эксперты также обнаружили, что чувство общности и единства между партнерами из разных культур может защитить от негативных последствий ревности.