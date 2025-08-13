«Кампус фест» пройдет на территории Пермского университета в восьмой раз

В сентябре в Пермском университете (ПГНИУ) вновь пройдет «Кампус фест». Вуз организует это мероприятие уже восьмой раз, приглашая всех жителей города, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на организаторов фестиваля.

По опубликованным данным, программа «Кампус феста» включает интерактивные площадки, лекторий, мастер-классы, еду и музыку, отметил RT.

«Кампус фест» начнется в пятницу, 12 сентября, в 18:00. Вход свободный. Более детальная программа будет представлена позже.

В 2024 году ПГНИУ впервые представил широкой публике свою коллекцию метеоритов. Ежегодно в кампусе проходят экскурсии и музыкальные выступления, а также работают десятки площадок с разнообразными активностями.